Симферополь, 9 августа, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Власти Симферополя заключили контракт с подрядчиком на проведение капитального ремонта дорог. Работы из-за сжатых сроков будут вестись круглосуточно. Об этом 9 августа на заседании сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Коктебель. Крым

«С 13 августа подрядчик начинает работы по улицам Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, Аральская и 1-й Конной Армии. В связи с ограниченными сроками выполнения обязательств по контракту они будут вестись в круглосуточном режиме», — уточнил чиновник, отметив, что на этих улицах на время ограничат движение.

Подрядчиков на проведение капремонта на остальных улицах столицы Крыма обещают определить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов пообещал, что крымских чиновников и руководителей муниципалитетов, сорвавших сроки выполнения тендерных процедур по капитальному ремонту дорог, будет ждать серьёзное административное наказание.