Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Суровый начальник участка или матерящийся прораб должен был спасти барельеф ангела на историческом доме в Петербурге. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Рабочий процесс

Очевидцы сообщили о том, что рабочие при установке ливневой канализации на доме №1 по Ропшинской улице не нашли лучшего способа закрепить трубу, кроме как просверлить барельеф ангела на дореволюционном здании. Видео вандализма появилось в сети. Это вызвало бурную реакцию среди петербуржцев.

«Что с точки зрения управляющей организации, что с точки зрения капитального ремонта такие случаи возможны. Для того чтобы этого не было, должен быть на объекте прораб или начальник участка, мужчина с командным голосом, который матом не ругается, а разговаривает, который должен бить по рукам и другим частям тела, когда подобные вещи происходят. Либо это начальник участка в управляющей организации, который за подобными вещами смотрит», — заметил Денис Шабуров.

Однако, судя по всему, прораб отошел на перекур в тот момент, когда ангел получил сверлом в живот. Администрация Петроградского района сообщила, что узнала о происшествии от горожан, КГИОП отчитался, что дом не является памятником, но охраняется как историческое здание. На данный момент повреждение уже ликвидировали, но ангела закрывает труба водостока.

«Вы не представляете себе количество ругательств, которое было высказано всеми участниками процесса по поводу того, куда надо смотреть, что делать и кому что оторвать», — описал Шабуров реакцию профильных чиновников на происшествие.