Москва, 9 августа, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Израиль и палестинцы должны проявить сдержанность для предотвращения еще большей эскалации насилия вокруг сектора Газа, заявила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР «Давайте жить дружно!»

Запуски палестинских ракет из сектора Газа и удары израильских военных становятся всё более частыми.

«Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 августа из сектора Газа по Израилю были запущены порядка 180 ракет и мин, израильские военные сообщили о нанесении ударов по 150 палестинским объектам.

Медики с обеих сторон сообщают о росте числа погибших и раненых.