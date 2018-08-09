Ярославль, 9 августа, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Губернатор Дмитрий Миронов обновил состав комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области. Опубликовано соответствующее распоряжение губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

Из состава комиссии выведены уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, депутат Ярославской областной думы шестого созыва Сергей Балабаев, бывший прокурор Ярославской области Георгий Колобов, бывшая судья облсуда Екатерина Бейбалаева.Вместо Колобова комиссию возглавил директор департамента региональной безопасности Ярославской области Михаил Соловьев.

Взамен выбывших комиссия пополнилась целом рядом людей. Практически все они бывшие силовики или действующие чиновники. Это председатель организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности» Виктор Высоцкий, генерал-майор в запасе, бывший начальник военного финансового училища Сергей Дерепко, Герои России Михаил Ланцев и Алексей Чагин, первый заместитель директора департамента региональной безопасности Андрей Мамаев, начальник юридического отделения военного комиссариата Ярославской области Владимир Становских, помощник начальника управления Минюста по Ярославской области Елена Лихарева, председатель Ярославской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Габриэл Габриэлян, а также доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ЯрГУ Сергей Бражник.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что впервые слышит о выводе его из комиссии и не знает, чем это вызвано.

Не исключено, что такое обновление является следствием недавнего решения комиссии по снижению срока наказания бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Комиссия рекомендовала снизить ему срок наказания на 3,5 года. Однако губернатор области Дмитрий Миронов это решение не поддержал и ходатайствовал перед президентом о том, чтобы оставить срок без изменения. Какое решение принял Владимир Путин, пока неизвестно.