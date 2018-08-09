Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Петербуржцы стали исправнее платить за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Срочный ремонт

По словам Шабурова, собираемость по счетам за капремонт на начало августа 2018 года составил 97,2%, по жилым помещениям — 98,8%, в абсолютных цифрах Фонд собрал около 2,5 млрд рублей.

Заметим, по итогам 2017 года чуть более 89% петербуржцев оплатили квитанции за капитальный ремонт, в целом в Фонд поступило 4,14 млрд рублей.

Шабуров назвал эти данные предварительными. Сумма задолженности по Петербургу не растет за счет активных действий фонда, добавил он. Сейчас цифра балансирует на уровне 1,3 млрд рублей — такой долг был накоплен с 2014 года.

«Размер задолженности составляет 1,3 млрд рублей, и это при том, что она пока, слава богу, не растет за счет нашей работы по взысканию задолженности, по выставлению претензий, используем автодозвон и прочие мероприятия», — сказал Шабуров.

Заметим, традиционно должником ЖКХ в Петербурге остается Министерство обороны, в ведении которого находятся многочисленные объекты. Шабуров заметил, что с владениями министерства еще предстоит «разобраться».

"Мы уже заключили с ними договоры, но там еще масса вопросов в отношении части помещений, потому что количество помещений достаточно большое. Если мы разберемся с Министерством обороны, то, я думаю, можно будет, наверное, остановить рост и наметить какую-то тенденцию к снижению (задолженности)», — сказал Денис Шабуров.