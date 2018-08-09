Симферополь, 9 августа, 2018, 16:16 — ИА Регнум. С начала 2018 года международный аэропорт «Симферополь» обслужил три миллиона пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Впервые прилетевшая в Крым туристка, получила подарки от местных властей, представителей аэропорта и авиакомпании, самолётом которой она прилетела, в частности, право на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и сертификат на бесплатный перелёт в любой город страны из маршрутной сети авиакомпании.

«Мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полётов: 17 авиакомпаний по 63 направлениям, принимая и отправляя около 200 рейсов в сутки. Мы рады, что, прилетая в наш новый терминал, люди могут оценить, как меняется полуостров», — отметил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

В 2017 году трёхмиллионного пассажира аэропорт Симферополя встретил 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов попросил крымское ГИБДД ежедневно штрафовать подрядчика строительства развязки на Евпаторийской трассе возле аэропорта «Симферополь» ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», чтобы стимулировать её быстрее завершить работу и больше не создавать большие пробки.