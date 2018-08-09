Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 9 августа, 2018, 16:11 — ИА Регнум. На Ямале оштрафовали кришнаита, который вёл миссионерскую деятельность без положенных документов. «Проповеднику» пришлось заплатить пять тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

(сс) Sugato Maitra Фигурка Кришны

Мужчина проповедовал кришнаизм в июне 2018 года на футбольном стадионе города Ноябрьска. Согласно требованиям федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», граждане вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом организации и подтверждающего необходимые полномочия.

У ноябрьского кришнаита правоустанавливающих бумаг не было, поэтому ему пришлось понести наказание в виде административного штрафа.