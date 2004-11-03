Киев, 9 августа, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В 2018 году на Украине выпустилось меньше всего школьников за 27 лет, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает 9 августа УНИАН.

Пустой школьный класс

Гриневич отметила, что 10 вузов Украины увеличили количество абитуриентов, поступающих на бюджетные места. Министр подчеркнула, что на некоторых медицинских специальностях минимальный порог баллов был повышен до 150. Отмечается, что из-за сложной демографической ситуации количество выпускников на Украине сокращается.

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Напомним, с 1991 года население Украины постепенно сокращается, смертность превышает рождаемость на уровне 100 к 63. А по данным ООН, к 2050 году на Украине останется 36 млн человек, тогда как сегодня проживает 42,3 млн человек.