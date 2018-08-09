Брянск, 9 августа, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Дело о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации Брянска Виктора Филипкова, передано в суд. Об этом 9 августа сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру региона. Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве на 1,5 млн рублей. Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Чемодан с деньгами

Следствие полагает, что в 2011 году чиновник незаконно обогатился за счет средств, которые должны были пойти на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Филипков был задержан в марте 2018 года. Тогда эту информацию подтвердил мэр Брянска Александр Макаров. Напомним, что Виктор Филипков был назначен на должность в мэрии осенью 2017 года. До этого он был главой Фокинского района Брянска.

При этом в мае 2018 года суд вынес приговор по делу еще одного заместителя мэра Брянска — Александра Зубова, который был признан виновным в получении взятки. Он приговорен к трем годам лишения свободы.