Краснокамск, Пермский край, 9 августа, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края выявлен второй случай тяжёлого истощения школьницы. Девочка повторно госпитализирована, её состояние улучшается, ребёнок постепенно набирает вес, сообщают СМИ.

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В 2017 году старшеклассница, имея вес 47 кг, решила похудеть. Девочка нашла сторонников в лице родителей. Они помогли разработать диету, и девочка перешла на раздельное питание. За полгода школьница похудела на 10 кг, но от диеты не отказалась.

Тревогу забил отец девушки. Опасаясь за здоровье дочери, он настоял на госпитализации. Врачи и медсёстры были в шоке, когда увидели истощённого подростка. В конце июля девочку выписали, но, вернувшись домой, школьница принялась за старое — возобновила диету. 2 августа девушку вновь доставили в больницу.

Стоит отметить, Прикамье еще не опомнилось от шокирующей голодной смерти 14-летне жительницы Краснокамска в июле 2018 года. Тогда мать тоже утверждала, что девочка сидит на диете из-за того, что кто-то подверг её вес критике, мол, толстая. Однако на деле выяснилось, что девочку морили голодом. Возбуждено уголовное дело, в жестоком убийстве обвинили мать. Сейчас женщина под стражей.