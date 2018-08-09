Краснодар, 9 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В Краснодаре суд лишил футболиста ФК «Краснодар» и сборной России Федора Смолова прав на управление автомобилем. Об этом сообщили 9 августа в Октябрьском районном суде города.

Вячеслав Кондратьев. Скорость не ограничена, но... помни о безопасности! (фрагмент). 1959

Отмечается, что решение лишить футболиста прав на один год было принято в связи с ДТП, которое Смолов совершил в начале августа, когда его автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение в столице Краснодарского края. Тогда спортсмен покинул место аварии, сославшись впоследствии на своё плохое самочувствие после ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте нашумевшей аварии в столице Краснодарского края нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов сделал селфи с неизвестным молодым человеком. Фотография запечатлела молодых людей на фоне разбитого автомобиля BMW.

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