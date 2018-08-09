Вильнюс, 9 августа, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Литовский портал 15min сегодня, 9 августа, пишет о «тайном визите» предпринимателя Романа Абрамовича в Литву, который прибыл в Вильнюс несколько дней назад на частном самолёте Gulfstream G650, остановился в гостинице Pacai, все номера которой были заранее выкуплены, а сегодня отбыл из Литвы.

Khaled Walid Инкогнито

Цель визита для литовского СМИ осталась неизвестной. Абрамовича удалось сфотографировать только при его посадке на частный самолёт сегодня. Гостиницу все дни пребывания оцепило множество англоговорящих охранников, а внутрь никого не пускали. Однако в один из дней в гостинице состоялся банкет.

Факт визита в Литву Абрамовича порталу подтвердила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, однако от комментариев она отказалась, туманно сказав, что коротко общалась с предпринимателем, но не назвав при этом тем разговора.

«Литваку с литваком всегда есть о чём поговорить», — сказала Куклянски.