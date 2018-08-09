Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Спор между ФСБ и Telegram может разрешиться каким-то компромиссом только в том случае, если обе стороны будут к нему стремиться, в то время как сейчас действия и тех, и других носят обратный характер, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 августа, основатель Digital Design Андрей Федоров.

Перетягивание каната

В четверг апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Telegram на ранее принятое решение, в соответствие с которым Верховный суд признал за ФСБ право требовать предоставления ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Конфликт между свободами и безопасностью извечен. И он может разрешиться только в том случае, если обе стороны пытаются достичь компромисса и отключают черно-белую картину мира.

В данном случае мы этого не наблюдаем. Во-первых, спор чрезмерно политизирован. Большинству граждан совершенно нечего скрывать. Мне, например, безразлично, читает ли ФСБ мои сообщения. Технической возможности читать вообще всё у них просто нет.

К тому же ни одна из сторон не пробует договориться. Уровень готовности нашего общества к компромиссам, к сожалению, крайне низок. А ведь искусство управления состоит именно в том, чтобы выбирать между плохими решениями. Потому что несвобода — это плохое решение, но и небезопасность — тоже.

Если бы обе стороны в этом конфликте были менее твердолобыми, если бы они на самом деле хотели договориться, то у них была бы техническая возможность для этого.