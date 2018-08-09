Москва, 9 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии VI Международного евразийского форума «Такси» заявил, что более 700 тыс. москвичей в сутки пользуются услугами такси, что на десять процентов снижает количество личных авто на дорогах столицы России. Слова Собянина цитирует 9 августа сайт московской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Из 30 млн пассажиров, которые передвигаются каждый день по Москве, больше 700 тыс. пользуются такси. Это означает, что на дороги Москвы каждый день выезжает на 10% меньше личных автомобилей — это один балл пробок на столичных дорогах», — подчеркнул московский мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев выступил с инициативой о создании «чёрного списка» таксистов, на которых неоднократно поступали жалобы от граждан.

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