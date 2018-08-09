Москва, 9 августа, 2018, 15:32 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину сирийское правительство приняло решение о создании специального координационного комитета во главе с министром местного управления экологии, который заявил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещённых лиц в свои дома. Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев», — заявила Захарова.

По её словам, боевые действия в Сирии разворачиваются по-прежнему успешно для правительственных войск. Так, правительственные силы начали масштабную контртеррористическую операцию на востоке провинции Сувейда. По оставшимся здесь опорным пунктам ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых ещё не уничтожили, работает артиллерия и авиация.

В ответ на провокации ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников наносятся удары по их позициям на западе Идлиба и в горной местности Латакии. Успешно отражена атака нусровцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере провинции Хама, также указала дипломат.