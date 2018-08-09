Владимир, 9 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области VI созыва завершили свою работу, проведя 8 августа последнее заседание. Как сообщили пресс-служба регионального парламента, депутаты проголосовали за два законопроекта.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Один из них предполагает снижение выкупной цены для участков, находящихся в аренде у граждан. Второй касается правил предоставления в собственность земли сотрудникам сельскохозяйственных предприятий и социальной сферы в селах.

При этом вопрос о пенсионной реформе, обсуждение которой от региональных депутатов ждет Госдума, по данным издания «Зебра ТВ», на последнем заседании так и не прозвучал. Скорее всего, теперь этот вопрос будут обсуждать уже новые депутаты заксобрания.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов нового созыва Законодательного собрания Владимирской области пройдут 9 сентября. Всего избирком зарегистрировал списки семи партий. Кроме того, в этот день также пройдут выборы губернатора. На этот пост претендуют пять человек.