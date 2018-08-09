Москва, 9 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Отсутствие государственного регулирования курса валют приводит в России к тому, что люди живут, как на вулкане, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Российская экономика живёт в условиях относительного свободного курса валюты, но жёсткого государственного регулирования и тем более установления курса у нас нет, — констатировал экономист. — Поэтому у нас постоянные колебания курса в связи с любыми потрясениями мирового рынка — это правило, а не исключение. Здесь можно использовать аналогию с жизнью в сейсмоопасной зоне или в районе вулкана. В Китае никакого не интересует курс, и никто на него не смотрит, так как у них нет вулканов. У них жёсткий, установленный государством курс. Но у нас вулканы создаёт правительство вследствие отсутствия серьёзного регулирования».

Ещё один фактор, обозначенный Бузгалиным, это то, что рыночные колебания курса не очень важны, когда экономика мощная.

«В РФ экономика относительно слабая, — добавил он. — В США от того, что изменился курс, никому ни жарко, ни холодно, за исключением очень небольшого количества бизнесменов. У нас же всё население стоит на ушах».

Также Бузгалин отметил, что в РФ экономика крайне зависима от политических решений, причём как Запада, так и РФ.

«Эта зависимость от субъективного фактора, причём не только нашего, но и мирового, приводит к тому, что становится очень высока волатильность курса рубля, — пояснил экономист. — Проще говоря, население РФ может в любой момент пострадать. Всё это усугубляется тем, что на памяти людей были мощные скачки курса, начиная с 1992 года. Правительство же, как показал исторический опыт, неспособно во многих случаях решить эту проблему».

По мнению Бузгалина, чтобы ситуация «жизни на вулкане» сменилась более благоприятной, РФ должна пересмотреть свою экономическую политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар США подорожал на 1 рубль в начале торгов 9 августа на Московской бирже. Американская валюта стала стоить 66,55 рубля, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

В числе причин, повлиявших на это, эксперты отмечают новость о новых антироссийских санкциях и обстановку на нефтяном рынке. За баррель нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне давали 72,19 доллара. Снижение составило 0,12%.