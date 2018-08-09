Вашингтон, 9 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Правоохранительные службы американского штата Северная Каролина застрелили мужчину, угрожавшего им оружием, сообщает 9 августа Associated Press.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Убитый пулей

Сотрудники полиции получили наводку по поводу человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Сотрудники правопорядка пресекли данную попытку, застрелив мужчину.

Напомним, вторая поправка к конституции США гарантирует право на свободное ношение огнестрельного оружия. По этой причине в стране часты случаи его применения.