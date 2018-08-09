Оренбург, 9 августа, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга сегодня, 9 августа, смягчил меру пресечения для учредителя селекционного-гибридного центра «Вишневский» Виктора Железнова. Он отпущен из СИЗО под домашний арест. Заседание длилось четыре часа, а когда судья огласил решение, то в зале судебных заседаний раздались аплодисменты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Виктор Железнов является фигурантов громкого уголовного дела, по которому также задержан министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов. Силовики предъявили обвинение в мошенничестве. Маслову вменяется ещё и взяточничество.

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Стоит отметить, что 16 июня министр был взят под стражу, однако 10 июля суд изменил меру пресечения, отправив высокопоставленного чиновника под домашний арест. Тем временем, к Железнову в СИЗО не смог попасть уполномоченный по правам предпринимателей Виктор Коршунов, чтобы проверить условия содержания бизнесмена. Омбудсмен был уверен, что задержанному вменяют экономическую статью. Однако согласно классификации суда дело, которым занимается следствие, является вовсе не экономическим, а элементом другого уголовного дела. Из-за классификации вменяемого преступления доступ к арестанту был ограничен.

Добавим, уголовное дело касается махинаций с субсидиями в размере около 100 млн рублей. Силовики считают, что деньги были похищены. В СГЦ иного мнения, средства были получены на модернизацию свинокомплекса и потрачены именно на эти цели. Руководство фермы предложило минсельхозу провести аудит и заявило о готовности вернуть излишне потраченные деньги, если таковые будут выявлены.

Примечательно, что свинокомплекс «Вишневский» назывался в числе образцовых на территории ПФО. Когда в 2017 году на свинокомплексе прошли обыски, за которыми последовала акция протеста работников, то эксперты заговорили о возможности рейдерского захвата и разорения свинокомплекса.