Астана, 9 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Казахстане важно продолжать работы по гуманизации уголовного законодательства, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На свободу с чистой совестью

Президент Казахстана встретился с генеральным прокурором Казахстана Кайратом Кожамжаровым, который отчитался перед главой государства о проводимой работе по реформированию уголовного процесса. По его данным, уголовная преступность в 2018 году сократилась на 10%.

Напомним, по данным комитета правовой статистики и специальным учёта ГП Казахстана, с 2011 по 2017 год преступность в Казахстане выросла на 43%, а в Алма-Ате ­ — на 115%. Раскрываемость преступлений в 2017 году в среднем по Казахстану составила 25%, в Алма-Ате — 15%.