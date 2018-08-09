Эр-Рияд, 9 августа, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Число паломников к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии превысило 1 млн человек, сообщает 9 августа Al Arabia,

(сс) ziedkammoun Паломники в Мекке

В соответствии с данными, полученными в королевстве, число пилигримов возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составило 1 млн 57 тыс. 880 человек.

Напомним, одним из пяти столпов ислама считается хадж — паломничество в святые места в Мекке и Медине, расположенные в Саудовской Аравии. Эр-Рияд использует это обстоятельство как в туристических, так и в политических целях.