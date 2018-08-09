Киев, 9 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Торжественная церемония запуска производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров состоялась на Украине при участии президента Петра Порошенко. Об этом 9 августа сообщают «Новости Донецкой республики».

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Снаряды вместо хлеба

Украинский лидер назвал открытие нового производственного участка крайне важным для страны. Выпускать будут боеприпасы для артиллерийской установки «Гиацинт».

Производство боеприпасов для ВСУ восстановлено, более того, они стали более точными и эффективными. В ближайшее время выпуск дефицитных боеприпасов будет поставлен на поток, заявил Порошенко.

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