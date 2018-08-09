Калуга, 9 августа, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Калужской области на портале органов государственной власти региона стартовал опрос «Краснокнижная флора и фауна — символ года 2019». Как сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, в течение месяца любой желающий может отдать свой голос на за понравившегося участника.

Admoblkaluga.ru Лидер голосования бородатая неясыть

В списке претендентов значатся 36 краснокнижных птиц, насекомых и растений. За титул символа региона 2019 борются черный аист, белая цапля, бородатая неясыть, лебедь шипун, сизоворонка. Среди представленных растений наибольшей популярностью пользуются гвоздика песчаная, печоночница благородная и колокольчик сибирский. На данный момент проголосовали 419 человек. В 2018 году символом года калужского региона стал зубр, а в 2017 году — рысь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Калуге состоялась презентация второго тома Красной книги области «Животный мир». Это издание является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира калужского края. В него включены сведения о распространении, численности, особенностях биологии, экологии и необходимых мерах охраны 197 видов беспозвоночных и 103 видов позвоночных на территории региона. Книга выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Она предназначена ведомственным организациям, учебным заведения и учреждения культуры области.

Между тем, в июле 2017 года в Калужской области на заседании Общественного совета при губернаторе по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности было принято решение исключить из Красной книги 31 вид редких и вымирающих видов растений. Как заявлялось, это решение связано с тем, что в регионе за последнее время произошли позитивные изменения в экологической сфере и численность некоторых растений перестала быть критичной.