Лондон, 9 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич официально представлен в качестве футболиста лондонского «Челси». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Ruben Ortega Матео Ковачич

Ковачич перешёл в «Челси» на правах годичной аренды. Он стал частью сделки по переходу бельгийского вратаря Тибо Куртуа из лондонского клуба в мадридский «Реал».

Напомним, Ковачич выступал за «Реал» с 2015 года. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании. В сезоне 2017/18 Ковачич выходил на поле в 35 матчах в составе «Реала» и отметился двумя голевыми передачами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ковачич отказался тренироваться с «Реалом» и заявил руководству о желании перейти в другой клуб, чтобы иметь больше игрового времени.