Улан-Удэ, 9 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В связи с тем, что в Бурятии начинается нерестовый период, байкальского омуля на три месяца возьмут под усиленную охрану. До 15 ноября 2018 года вводится полный запрет на лов рыбы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Dr. Günter Pinzke Улов омуля

С 15 августа в регионе начнут работать стационарные и передвижные рыбоохранные посты — в Баргузинском, Северобайкальском, Кабанском районах. Также усилен контроль за железнодорожным и автомобильным транспортом.

Уточняется, что межведомственный «План мероприятий по охране нерестового омуля в 2018 году» подготовило Ангаро-Байкальское управление.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, запрет на вылов байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года. Но есть исключения: учёным в научных целях можно вылавливать 17 тонн этой рыбы в год, коренным малочисленным народам — 55 тонн в год.

В период нереста вводится полный запрет на вылов омуля.

По данным учёных, за последние 10 лет популяция омуля сократилась вдвое, и в настоящее время его биомасса составляет около 10 тысяч тонн. Необходимостью уберечь омуля от исчезновения и объясняется запрет на его вылов.

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