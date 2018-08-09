Москва, 9 августа, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Рост потребительского кредитования, начавшийся в 2017 году, продолжает наращивать темпы. Об этом заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 9 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«За шесть месяцев 2018 года жителям города было выдано потребительских кредитов на 19,4% больше, чем в январе-июне 2017 года», — подчеркнул он.

В рублёвом отношении объём потребительского кредитования увеличился на 21,2%, а в валюте, напротив, снизился на 21,4%. В департаменте отметили, что интерес москвичей к валюте заметно снизился.

По мнению Ефимова, повышение популярности потребительского кредитования, в первую очередь, связано со снижением ставок по кредитам, а также ростом зарплат населения, составившей в январе-мае 2018 года около 10%.

«В этой ситуации доступный кредит по выгодной ставке становится механизмом снижения давления на семейный бюджет и возможностью совершить крупную покупку без изменения качества жизни», — подчеркнул он.

Как ранее сообщали в департаменте, в период с января по апрель 2018 года кредитование населения увеличилось на 22,8%. За аналогичный период 2017 года рост объёмов кредитования физических лиц не превышал 8% по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выданных банками новых кредитов в России только за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 20%, а объёмы кредитования увеличились на 55%.

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