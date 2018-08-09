Ереван, 9 августа, 2018, 14:37 — ИА Регнум. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Пресс-служба правительства Армении сообщала, что собеседники в первую очередь обсудили актуальные вопросы, касающиеся Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также двусторонние и многосторонние отношения. Неделей раньше Пашинян в телефонном разговоре обсуждал сотрудничество в рамках ОДКБ также с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ереван инициировал процесс смены генсека ОДКБ из-за обвинений, выдвинутых против представляющего армянскую сторону действующего генсека Юрия Хачатурова. Ему было предъявлено обвинение в покушении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года на конституционный строй Армении. 27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение о его аресте, однако после удовлетворил ходатайство об освобождении Хачатурова под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов). Генсек уже вернулся Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, но обвинения не сняты.

Однако Хачатуров является высшим административным должностным лицом ОДКБ. Соглашение о правовом статусе Организации дает ему дипломатический иммунитет, который проигнорировал Ереван. В этой связи глава МИД России Сергей Лавров дал необходимые разъяснения своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну. Кстати, аналогичного подхода по поводу функционирования и руководства ОДКБ придерживается и МИД Белоруссии.

Армения хотела бы сохранить за собой пост генсека Организации, поменяв Хачатурова на иное лицо. Но проблема в том, как считают источники ИА REGNUM, что политическая ситуация в Ереване развивается по непредсказуемому сценарию. Кто может гарантировать, что сменившей Хачатурова персоне тоже не будет предъявлено какое-либо обвинение?

В столицах стран-членов ОДКБ, кроме Армении, существует мнение: несмотря на то, что «квота принадлежит Армении до 2020 года», пост генсека следует передать следующей по алфавиту Белоруссии. Потому что новый кандидат от Еревана не будет одобрен лидерами стран Организации ввиду того, что «армянские разборки уже нанесли удар имиджу всей организации».