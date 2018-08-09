Кочин, Индия, 9 августа, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Правительство индийского штата Керала было вынуждено объявить чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися дождями, унесшими только за последние сутки жизни более 20 человек.

(сс) PublicDomainPictures Бесконечный дождь

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», для осуществления спасательных операций и организации безопасных жилищ для пострадавших от стихии власти штата запросили помощи у армии, флота и военно-воздушных сил страны. Сообщается, что первые военные уже прибыли в шесть наиболее пострадавших от стихии областей штата.

Дожди вызывают оползни и наводнения по всему штату, что приводит к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Только по предварительным оценкам, ущерб составляет около 800 миллионов рупий.

Также власти были вынуждены открыть шлюзы 22 гидроэлектростанций по всему штату, в том числе и шлюзы одной из самых высоких арочных плотин в Азии под названием Идукки.