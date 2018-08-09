Киев, 9 августа, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Бизнес на Украине потерял 13 млрд гривен ($480 млн) из-за непродуманных действий «Украинских железных дорог» (УЖД), говорится в письме Европейской бизнес-ассоциации Украины, сообщает 9 августа «112 Украина».

(сс) music4life Грузовые вагоны

Согласно сообщению, украинская ассоциация предупредила в письме, что из-за действий УЖД бизнесмены Украины уже столкнулись с ростом тарифов на грузоперевозки на 25%. Если так и будет продолжаться, то затраты украинских предприятий на перевозку железорудного сырья вырастут на 350 млн гривен ($13 млн) в год, на перевозку энергетического угля — на 600 млн гривен ($2,25 млн) в год.

Таким образом, ассоциация предложила объявить мораторий на повышение цен на грузоперевозки.

Читайте также: На Украине предупреждают о негативных последствиях повышения цен на УЖД

Напомним, ранее претензии к УЖД предъявил также концерн «Укрметаллургпром».