Минск, 9 августа, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» прогулялся по Минску перед матчем Лиги Европы с местным «Динамо». Об этом 9 августа сообщает «Матч ТВ».

Андрей Грук ИА Красная Весна Панорама Минска со смотровой площадки Национальной библиотеки

Футболисты прошли рядом с резиденцией президента Белоруссии и Конституционным судом. Во время прогулки они фотографировались с болельщиками минского «Динамо».

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 9 августа в Минске. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» поприветствовал своего будущего соперника по Лиге Европы, минское «Динамо».