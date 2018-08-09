Калуга, 9 августа, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В одном из микрорайонов Калуги капитальный ремонт многоквартирных домов ведётся с использованием нанотехнологий. Об этом 9 августа сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области Капитальный ремонт многоквартирного дома.

Читайте также: В Калужской области на капремонт домов выделят 1,5 млрд рублей

По словам чиновника, применение инновационных технологий в капремонте осуществляется в Калужском регионе в рамках соглашения с Фондом инфраструктурных и образовательных программ ГК «Роснано» о сотрудничестве по развитию инноваций и стимулированию спроса на инновационную продукцию.

Ранее по теме: В Калужской области по программе капремонта домов отремонтируют 68 фасадов

Так, новое поколение материалов применяется для утепления и укрепления фасадов и крыш, а также при освещении мест общего пользования. Это позволяет значительно повысить энергоэффективность жилых домов, продлить сроки их службы, а также существенно сократить расходы жителей на коммунальные платежи.

«В этом году инновационная система утепления фасадов используется на пяти панельных многоквартирных домах в Калуге и на одном доме в деревне Алешня Мещовского района. В дальнейшем планируется более широкое применение в регионе современных технологий», — сказал Руслан Маилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было капитально отремонтировано 432 многоквартирных дома, выполнено 739 работ на общую сумму более 1 млрд рублей. В 2018 году в краткосрочную программу капитальных ремонтов региона включено почти 500 домов. Будет также произведена замена 200 лифтов. На эти цели планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей.