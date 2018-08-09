Джакарта, 9 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Число жертв недавнего землетрясения в Индонезии возросло до 259 человек, заявили 9 августа в министерстве по чрезвычайным происшествиям страны, сообщает британское агентство Reuters.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade После бедствия

По данным ведомства, на данный момент проверено 259 смертельных случаев.

«Это число продолжит расти по мере того, как команды спасателей будут находить тела жертв под обрушившимися зданиями», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, мощное землетрясение произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок. По оценкам специалистов, его мощность составила 7 баллов.