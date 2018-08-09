В Якутии уже три недели не могут вернуться домой жители двух сел
Якутск, 9 августа, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Якутии более сорока жителей северных сел Таймылыр и Тикси, уже три недели не могут вернуться домой. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».
(сс) ionutscripcaru
Капли на стекле
В авиакомпании «Полярные авиалинии», которая выполняет рейсы между населенными пунктами, пояснили, что отменить полеты пришлось из-за плохой погоды.
Кроме того, сейчас летчики перевозят людей из затопленных районов и принимают участие в тушении лесных пожаров. В авиакомпании пообещали, что уже завтра (10 августа) на вертолете все пассажиры будут доставлены к местам назначения.
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