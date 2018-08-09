Тунис, 9 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Шесть студентов из Туниса получили стипендии от индонезийского правительства для изучения индонезийского языка, искусства и культуры, сообщает Antaranews.

Exchanges Photos Студенты из Туниса

По данным посольства Индонезии в Тунисе, 9 августа посол Индонезии Икрар Нуса Бхакти встретился с будущими студентами.

Посол Индонезии надеется, что в рамках стипендиальной программы студенты смогут изучить индонезийский язык, искусство и культуру, а полученный в Индонезии опыт будет способствовать улучшению налаживания межкультурного диалога.

Посол призвал студентов из Туниса уважать правила, законы и местную культуру.

Правительственная программа «Дармасисва» Республики Индонезии предоставляет возможность иностранным студентам из дружественных стран изучать индонезийский язык, традиционную музыку, танцы, искусство в течении 1 года в ВУЗах Индонезии с выплатой стипендии.