Москва, 9 августа, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил унифицировать обращение жителей РФ друг к другу, а также к жителям других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу — «земляк». Нас на планете семь миллиардов земляков — жителей Земли», — отметил Жириновский.

Такая форма, по мнению депутата Госдумы, не делает акцент на национальности и религии.

«Получается такой глобализм в хорошем смысле этого слова», — указал он.

Жириновский также считает, что предлагаемое им обращение — вне политики и вне конъюнктуры и не может иметь негативного подтекста.

В связи с этим вспоминается широко известное обращение «землянин».