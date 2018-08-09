Астрахань, 9 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили следователи после проверки информации о том, что в одном из детских садов Астрахани связывают детей. Об этом сообщила пресс-служба СКР 9 августа.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства детского сада, по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о частном детском саде, который был организован местной жительницей и ее супругом, — именно они и проходят по делу как подозреваемые.

7 августа в сети появились видеозаписи, на которых видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат по двое в кроватках, туго связанные пеленками.

Как установлено следствием, в детском саду отсутствовал квалифицированный персонал — воспитатели, няни, повар. При этом с декабря 2016 по август 2018 года подозреваемые заключали договоры на оказание услуг няни. В соответствии с ними, предпринимательница брала на себя обязательства кормить детей, гулять с ними, обеспечивать соблюдение режима дня, в том числе сон, ухаживать и присматривать за малышами.

«Подозреваемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения», — говорится в сообщении СКР.

После того как видео появилось в сети, СКР и прокуратура организовали проверки. Между тем руководство учреждения отрицает вину, объясняя просочившуюся в СМИ информацию «происками конкурентов».