Киев, 9 августа, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Политический эксперт Александр Мусиенко не видит проблемы в том, что пятая часть граждан Украины не определилась, за кого голосовать на президентских выборах 2019 года. Об этом Мусиенко заявил 9 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Еще более года до парламентской кампании, меньше года до президентской. С осени, после летних отпусков, когда кандидаты начнут активно включаться в работу, то возможно определенности среди избирателей станет больше… Количество неопределившихся я бы связывал с антирейтингом, который имеют все основные кандидаты, которых называют социологи — это и власть, и оппозиция. Они имеют довольно высокие антирейтиги. Ну, не любит сегодня украинский избиратель, украинский гражданин власть. Наверное, справедливо, потому что есть за что», — сказал Мусиенко.

При этом эксперт исключил вероятность того, что во время соцопроса люди скрывали свои политические предпочтения.

«У нас же, слава Богу, не Россия или какое-нибудь другое тоталитарное государство, где люди боятся высказать свое мнение относительно того, кого они поддерживают среди политиков. У нас, спасибо Богу, есть свобода волеизъявления, поэтому они говорили без проблем», — добавил Мусиенко.

По его словам, в украинском обществе есть большая группа людей, которая ожидает выдвижения в президенты политика «не из старого политического класса».

«Есть значительная группа людей, которая ждет обновления, чего-то нового, другого, не из старого политического класса. Они еще не увидели этого кандидата. Они в ожидании. Возможно, если он появится, то и они определятся», — допустил Мусиенко.

Он удивился появлению в рейтинге партии «Слуга народа», «которая появилась ниоткуда».

«Но мы понимаем, что кто-то продвинул эту партию в тот рейтинг и, наверное, попросил социологов, чтобы эта партия там котировалась вместе с Зеленским. Это понятно. Там нет ни партии, ни программы, ни идеологии. Вместе с тем есть партии, у которых есть программы, идеологический курс», — подчеркнул Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные последнего социсследования. По данным группы, лидером президентской гонки на Украине является глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

Экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы поддержать 10,7%, лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, президента Петра Порошенко — 8,3%, шоумена Владимира Зеленского — 8%, певца Святослава Вакарчука — 8%, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 5,9%.

Отмечается, что каждый пятый респондент не определился с выбором. При этом почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет.

Антирейтинг продолжает возглавлять Порошенко: 50,4% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Тимошенко, Ляшко и экс-премьера Арсения Яценюка не поддержали бы ни в коем случае 26−29%.

Социологический опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена по возрасту, полу, регионами и типом поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.