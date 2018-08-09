Екатеринбург, 9 августа, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проведена жеребьёвка последовательности размещения наименований и эмблем партий в бюллетене на выборах городской думы по единому округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательного комитета областного центра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Возглавит список — ЛДПР. Следом по порядку идут «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», «Справедливая Россия», КПРФ, а замыкает список партия «Яблоко».

"Протокол жеребьевки будет утвержден в пятницу, 10 августа, на заседании городской избирательной комиссии. С учетом полученной последовательности организаторы выборов также примут решение о форме и текста бюллетеня на выборах 9 сентября 2018 года», — сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городская избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила итоги жеребьёвки бесплатного эфирного времени на радио «Город 107.6 FM» для представителей партий идущих на выборы по единому избирательному округу и кандидатов по одномандатным округам.