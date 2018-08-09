В Кремле сообщили о поступлении письма матери Сенцова
Москва, 9 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В администрацию президента России поступило письмо матери украинского террориста Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Также Песков отметил, что указанное письменное обращение матери Сенцова «будет рассмотрено».
Как сообщало ИА REGNUM, обращение Людмилы Сенцовой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына было опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
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