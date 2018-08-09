Грозный, 9 августа, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Многие пенсионеры, выйдя на пенсию, хотят и работают дальше. Они еще здоровы, полны сил и энергии, а на пенсии человек сникает, снижается его активность, поэтому в повышении пенсионного возраста ничего страшного нет и нужно повышать, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Чеченской Республики Мамий Муцаев.

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Для людей предпенсионного возраста, которые хотят работать и приносить пользу обществу, пенсионная реформа должна быть более совершенной, чтобы была достаточно высокая зарплата, хорошее медицинское обслуживание и отдых, чтобы они могли и далее комфортно работать.

«При этом хочется отметить, что женщинам добавляют слишком большой срок (восемь лет). Я бы вообще освободил женщин от работы или, чтобы они работали по желанию. Роль женщины в обществе очень важная, она воспитывает детей, выращивает защитников нашей Родины. Вопрос о повышении пенсионного возраста женщинам требует дополнительного обсуждения. В России существуют проблемы с демографией, поэтому женщинам надо сделать поблажки.

В целом решение правительства РФ правильное и своевременное. Нужно обсудить, волнующие людей вопросы, чтобы этот шаг был для пользы и народа, и государства, и обязательно принимать законопроект о повышении пенсионного возраста», — высказал свою точку зрения Муцаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»