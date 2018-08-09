Еврокомиссия обяжет Twitter и Facebook удалять террористический контент
Брюссель, 9 августа, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Европейская комиссия намерена усилить меры по борьбе с распространением террористического контента в сети, передаёт 9 августа Die Welt.
spiegel.de
По информации издания, в настоящее время ведётся разработка законопроекта, который обяжет такие интернет-компании, как Google, Facebook и Twitter принять меры для оперативного выявления и удаления подобного контента со страниц своих ресурсов.
Как ожидается, документ в окончательном виде будет представлен в сентябре.
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