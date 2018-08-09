Москва, 9 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Производство ракет «Протон-М» будет обходиться в 2−2,5 раза дороже из-за сокращения выпуска. Носитель будет стоить, как ракета «Ангара-А5», пишет в научном журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» один из разработчиков ракет «Ангара» Александр Медведев.

Mil.ru «Протон-М»

Если вместо семи изделий «Протон-М» в год будут выпускать одну-две ракеты, себестоимость вырастет примерно в 2−2,5 раза. Сумма будет соизмерима с себестоимостью первого образца ракеты-носителя «Ангара-А5», отметил специалист.

Во сколько обошлась первая «Ангара», в статье не говорится. Отмечено, что производство заняло три года, и все накладные расходы предприятия вошли в себестоимость. Выпуск ракеты «Протон-М» обходится в 1,4 млрд рублей в ценах 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что использование госкорпорацией ракет-носителей «Протон» в ближайшее время будет прекращено. После этого полеты, по его словам, будут осуществляться исключительно на «Ангаре».

Читайте также: Рогозин анонсировал закрытие проекта «Протон»