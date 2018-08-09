Ереван, 9 августа, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Экс-президент Армении Серж Саргсян на днях вернулся в Ереван после зарубежного отпуска. Об этом сообщил 9 августа глава канцелярии экс-главы республики Наири Петросян.

Kremlin.ru Серж Саргасян

По данным СМИ, Саргсян провёл около десяти дней в Италии. По возвращении на родину бывший президент направился в Степанакерт, чтобы повидать мать, и находится там уже три дня.

Отметим, что Серж Саргсян вернулся в Армению на фоне обысков и арестов среди бывших должностных лиц, коснувшихся в том числе его прежних соратников. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об убийствах во время акций протеста 1 марта 2008 года.