Лондон, 9 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Зарплата нового вратаря лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги составит £10 млн в год. Об этом сообщает The Telegraph.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

По информации издания, «Челси» подписал контракт с испанским голкипером на семь лет с зарплатой £10 млн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аррисабалага стал самым дорогим вратарем в истории футбола. «Челси» купил его у испанского «Атлетика» за €80 млн.

Предполагается, что Аррисабалага должен заменить в «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который стал игроком мадридского «Реала».