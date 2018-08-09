Бангкок, 9 августа, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели в Королевстве Таиланд жителя Салехарда. Об этом сообщил консул РФ в Таиланде Владимир Пронин, передает НТВ.

(сс) coffy Пальмы

По словам консула, тайские правоохранители считают, что 58-летний мужчина мог покончить со собой. Однако родственники погибшего с этой версией не согласны. Они утверждают, что мужчина строил планы на дальнейшую жизнь.

Смерть российского гражданина, предположительно, наступила более двух недель назад. Его тело нашли в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели гражданина РФ в тайской провинции Удонтхани стало известно 9 августа. Его тело обнаружили 6 августа, мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах.