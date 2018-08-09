Москва, 9 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Сообщение о возможности деанонимизации пользователей по юзернейму — это просто «желтая сенсация»: Telegram — это не анонимный мессенджер и никогда не позиционировался как анонимный, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Saymandigital.com Telegram

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские специалисты разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя Telegram по его юзернейму. С помощью этой программы якобы правоохранительные органы смогут установить личность абонента.

Предлагаю сразу сбавить обороты. Telegram — это не анонимный мессенджер и никогда не позиционировался как анонимный. На его официальной заблокированной Роскомнадзором странице написано, что он «приватный» и «защищенный».

Мессенджер заявляет именно о том, что переписка не попадет в чужие руки. Она не будет кем-либо перехвачена, кому-либо передана и кем-либо расшифрована. По крайней мере, до тех пор, пока устройство с вашей перепиской не попадёт в чужие руки. Но и на этот случай можно установить пароль, без которого доступ к переписке будет закрыт.

В сообщении о том, что можно вскрыть анонимность пользователя по его юзернейму и узнать его номер телефона с помощью специальных манипуляций — такое же бредовое, как то, что можно по имени и фамилии с помощью некоторых действий определить адрес регистрации по месту жительства. Ну да, можно. Но мессенджер хоть и старается скрывать телефонный номер пользователя, не ставит перед собой именно эту задачу.

Если пользоваться аналогией с местом жительства, то Telegram позиционируется как дверь с хорошим замком, которую не могут вскрыть спецслужбы, даже зная адрес и любые другие данные. Нужен ключ. Без ключа — извините.

Если уж человек действительно скрывает свою личность, то он, наверное, будет пользоваться номером телефона, который никак не связан с его персональными данными. Иначе не понятно, как человек заботится о своей анонимности, если он покупает себе сим-карту по собственному паспорту.

Иными словами — это пустая сенсация уровня «Волга впадает в Каспийское море». Да, впадает. И попробуйте с этим фактом что-то сделать. Возможно, вам эта информация будет полезна, но это, вообще говоря, и не скрывалось.

Поскольку официальная страница Telegram у большинства жителей РФ заблокирована, то ещё раз проговорю то, что сам мессенджер о себе заявляет: приватность и безопасность переписки. Не скрытие номера телефона, не анонимность личности, а безопасность переписки является ключевой задачей мессенджера. И на данный момент пока не видно сенсаций, в которых кто-то реально получил доступ к переписке, не получив доступ к самому устройству пользователя.

Иными словами, сообщение о возможности деанонимизации пользователей по юзернейму — это просто «желтая сенсация». Обращаю также ваше внимание, что пользователь вообще может даже не задавать никакого юзернейма и переписываться с остальными совершенно свободно. Его в таком случае попросту невозможно будет найти в поиске — он должен будет написать вам первый. Что на это ответят специалисты по выявлению номера телефона?

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