Нижний Новгород, 18 августа, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В акватории Горьковского водохранилища с 11 по 18 августа прошла 39-я парусная регата «Кубок Алексеева».

Rusyf.ru Парусная регата

Участники гонки стартовали в яхт-клубе «Белая речка» в городе Городец, традиционно в регате приняли участие порядка 40 десятков яхт разного класса. Участники прибыли из Чебоксар, Череповца, Москвы и Московской области, а также Заволжья, Санкт-Петербурга и Ярославля. Ежегодная регата, ставшая главным событием парусного спорта в федеральном округе, собирает до 250 лучших гонщиков страны. Этот год не стал исключением.

Регата названа в честь советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов Ростислава Алексеева. Именно он дал старт первой парусной регате в Нижегородской области в 70-е годы.

Этап кубка самого скоростного класса гоночных яхт России — класса «OPEN 800» прошёл в рамках нижегородской регаты. На старте были и яхты, созданные в нижегородской мастерской яхтенного конструктора Михаила Тихонова.

Гости могли наблюдать за динамичными гонками на короткие дистанции с берегов.

Напомним, глава региона Глеб Никитин поставил задачу к 2020 году увеличить поток туристов в регион до 3 млн человек в год. Событийный туризм, к которому можно отнести и регаты, один из способов привлечь туристов.