Томский госуниверситет займется «математическим просвещением» школьников
Томск, 9 августа, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудники Регионального математического центра (НОМЦ), созданного на базе Томского государственного университета (ТГУ), подключатся к «математическому просвещению» школьников, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.
Начало проекту было положено на состоявшейся накануне Летней физматшколе, где для школьников 7−8 классов и 9−10 классов были прочитаны спецкурсы по теории целых чисел и по методу оценки и примера. Занятия провел доцент ММФ Яков Гриншпон, заместитель руководителя НОМЦ.
«Оба спецкурса касались задач, не требующих знаний громоздких формул и теорем, требовалась больше смекалка и умение думать, размышлять», — пояснил он.
Гриншпон добавил, что вторым направлением работы центра является организация обучения педагогов, которые проводят занятия с талантливыми школьниками.
Региональный научно-образовательный математический центр в ТГУ был открыт в 2018 году. Всего в России создано шесть таких центров. Их задачей является повышение в регионах общего уровня математического образования. По правилам конкурса основную работу в НОМЦ должны вести приезжие специалисты.
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