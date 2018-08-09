Санкт-Петербург, 9 августа, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) выступят в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против команды «Динамо» (Минск) в домашнем комплекте формы. Об этом сообщает официальный Twitter питерцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

«Играем в домашней форме», — говорится в сообщении с фотографией стульев с накинутыми на них комплектами формы.

https://twitter.com/zenit_spb/status/1027454999465484288

Добавим, встреча команд начнется 9 августа в 20:00 по московскому времени в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа «Зенит» поприветствовал минское «Динамо», с которым сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Минское «Динамо» победило команду «Дунайска Стреда» (Словакия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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