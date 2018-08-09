Ярославль, 9 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. С 13 по 19 августа 2018 года по станциям Северной железной дороги состоится тур вагона-музея и пройдут гастроли артистов ДКЖ узла Ярославль-Главный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СЖД.

Илья Бесхлебный Ретропоезд

Ретропоезд будет везти паровоз серии П-36 — такие паровозы получили прозвище «генерал» за характерные цветные полосы («лампасы») по бокам.

Поезд проделает путь от Шуи до Сосногорска. На крупных станциях паровоз будут заправлять углем и водой, чистить топку и продувать котел. Управлять старинным локомотивом будут специальные паровозные бригады. От Сосногорска до станции Елецкая поезд проследует с современным локомотивом.

Во время стоянок все желающие смогут увидеть концертную программу, состоящую из вокальных и танцевальных номеров, дефиле в исторических костюмах, посетить вагон-музей истории Северной железной дороги, сфотографироваться на фоне паровоза и специальной фотозоны. Путешествие посвящено 150-летию магистрали. Шуйско-Ивановская железная дорога, открытая в сентябре 1868 года, — самый первый участок Северной магистрали в ее современных границах.

Поезд торжественно отправится из Шуи 13 августа и сделает остановки с концертами на станциях: Иваново, Кострома, Галич, Шарья, Буй, Вологда, Харовская, Вожега, Коноша, Вельск, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Ухта, Сосногорск и Елецкая. Кроме того, во время стоянки поезда на станции Ярославль-Главный будет играть духовой оркестр. В Ярославль поезд прибудет 13 августа в семь вечера.